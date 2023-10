Conte, serata a Roma dopo il no al Napoli: ecco dov'era e cosa ha fatto

Serata romana per Antonio Conte . L'ex allenatore del Tottenham ieri è stato immortalato in uno scatto del professor Antonio Giordano, coordinatore scientifico e professore universitario, tifoso del Napoli , che ha festeggiato il compleanno in un locale a Roma alla presenza anche del tecnico.

Conte-Napoli, la posizione di De Laurentiis su Garcia

De Laurentiis avrebbe voluto Conte sulla panchina azzurra al posto di Garcia. Ora la posizione del tecnico francese resta in bilico anche se si andrà avanti con lui per le prossime partite. De Laurentiis spera in una risposta da parte della squadra e in una reazione a partire dalle prossime sfide dopo la sosta.