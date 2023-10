Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: incontro con Garcia

Aurelio De Laurentiis è rientrato da Roma e ha raggiunto Castel Volturno in tarda mattinata. La squadra di Garcia era in campo per la seduta pomeridiana. Oggi il tecnico francese ha fissato una doppia seduta con i calciatori che si ritroveranno in campo anche nel pomeriggio. In programma per De Laurentiis proprio un incontro proprio con l'allenatore azzurro.