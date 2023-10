Napoli, Ostigard: "Quando non gioco mi annoio e mi arrabbio"

Leo Ostigard è stato intervista dal portale norvegese Tv2. Il difensore del Napoli e della nazionale scandinava ha parlato del suo gol in Champions League contro il Real Madrid: “È difficile descrivere la sensazione che ho provato. In quel momento non ho realizzato cosa fosse accaduto. È qualcosa che avevo in mente da bambino e poi è realmente successo”. Al Maradona era presente, quella sera, suo cugino Jonas Raknes: “È stato per me come un fratello per molti anni. Ho giocato tantissimo a calcio con lui. È crollato completamente sugli spalti e ha pianto per venti minuti. Posso capirlo”.