Napoli, Kvaratskhelia torna in gol con la Georgia dopo un anno

Khvicha Kvaratskhelia torna a sorridere anche in Nazionale . L'attaccante del Napoli , infatti, è tornato a segnare dopo un digiuno durato più di un anno : la sua ultima rete con la Georgia risaliva al 26 settembre del 2022, in una partita contro la Gibilterra.

Napoli, Kvaratskhelia torna in gol con la Georgia

Il georgiano del Napoli è entrato a gara in corso nell'amichevole contro la Thailandia. Kvaratskhelia ha messo piede in campo al 58', trovando la rete già al 66': dribbling in area e destro rasoterra sul quale il portiere avversario non ha potuto nulla. Con il suo gol Kvaratskhelia ha firmato l'8-0 finale. Il prossimo impegno per la Georgia è la sfida contro Cipro per le qualificazioni agli Europei.