Napoli, De Laurentiis pranza con Garcia: "Sono con voi"

INVIATO A CASTELVOLTURNO - Il piatto è servito: perché adesso che non c’è proprio niente da fare, soprattutto giocare, almeno vale la pena di starsene un po’ a chiacchierare, procedere a spruzzare un po’ di serenità, simulare magari anche la normalità, aspettandosela. Aurelio De Laurentiis ha praticamente chiuso il Konami Training Center di Castel Volturno, scacciando via pure i fantasmi: un pranzetto veloce con Rudi Garcia (con il diesse Meluso e con il capo area scouting, Micheli), tanto per non negarsi pure un confronto dialettico, una sventagliata sulla settimana ormai alle spalle e un’altra su quella che comincerà lunedì, alla ripresa; domande classiche per stemperare la tensione e per cercare di cogliere l’aria buona. Poi, il resto, si sa, apparterrà al campo. Il Napoli va in vacanza, si è allenato per tre giorni (?), poca roba considerati i «superstiti»: riprende lunedì, penserà al Verona, che aprirà il tour de force. Tornerà (forse) anche De Laurentiis, che si è fatto due giorni di Castel Volturno e non pensa di indietreggiare: «Sono con voi».