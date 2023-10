Napoli, il Sindaco: "Spalletti è rimasto legato, sulla cittadinanza..."

Napoli, Manfredi promette: "Per Spalletti cittadinanza onoraria"

Il primo cittadino di Napoli si è espresso così sull'attuale ct della Nazionale: "Abbiamo preso questo impegno della cittadinanza onoraria e lo manterremo. Spalletti continua ad amare Napoli, ha dei buonissimi rapporti con i napoletani e questo è molto bello. Il legame che c’è è sentimentale, poi l’ho sentito varie volte e gli fa onore che sia così legato alla città".

Mandredi: "Vorrei una finale di Champions a Napoli"

Il Sindaco ha quindi parlato dello stadio Maradona: “Ho seguito la questione Euro 2032 da più di un anno insieme ad Abodi e Gravina. Napoli è tra le dieci città italiane selezionate per essere agli Europei, ma ad oggi il Maradona non ha le caratteristiche per farne parte. Andare allo stadio oggi non significa solo vedere una partita, i nuovi stadi dovranno avere dei requisiti importanti. A noi piacciono le sfide complicate e vogliamo offrire a Napoli uno stadio all’altezza degli impianti europei. Mi piacerebbe tanto poter ospitare una finale di Champions League, ma ci vogliono lavori e risorse molto importanti, parliamo di quasi 200 milioni. Siamo in partita, non ci arrendiamo, abbiamo un progetto esecutivo che dev’essere pronto per il 2026 e poi cercheremo le risorse economiche. Se lavoriamo insieme al Napoli e allo Stato italiano speriamo di poter fare questo piccolo miracolo".