Osimhen infortunato con la Nigeria: le sue condizioni

Primo mezzo sorriso per Roberto Mancini , che è riuscito a invertire il trend negativo dell’ Arabia Saudita . Dopo la doppia sconfitta nelle amichevoli contro Costa Rica all’esordio (3-1) e Corea del Sud (1-0) , l’ex commissario tecnico dell’Italia centra il primo pareggio da quando ha preso il mandato a Riad. La Nigeria , che ha schierato dal primo minuto gli "italiani" Osimhen (Napoli), Lookman (Atalanta), Chukwueze (Milan) e Ebuehi (Empoli) , è stata fermata sul 2-2 all'Estádio Municipal de Portimão, in Portogallo.

Arabia Saudita, Kanno evita la sconfitta a Mancini

Eppure l’amichevole dell’Arabia Saudita era iniziata bene, con il gol vantaggio siglato da Al Faraj che gioca nell’Al-Hilal di Neymar. Era il minuto 60 e un minuto prima Osimhen si era fatto male. Nel finale però la Nigeria ha ribaltato lo score, prima con l’autogol di Al Amri (73’) e poi con la rete di Iheanacho che milita nel Leicester. All’ultimo respiro, al minuto 100, la squadra di Mancini ha realizzato il gol del pareggio grazie a Kanno, centrocampista dell’Al-Hilal.

Osimhen, le condizioni post infortunio con la Nigeria

Il ct della Nigeria, Jose Pesseiro, si è espresso così circa l’infortunio dell’attaccante: “Siamo in contatto con il Napoli, la situazione va monitorata. Si trova in clinica, farà gli esami e poi si deciderà se resterà con noi o se tornerà subito in Italia. Se resta difficilmente giocherà. Potrebbe rischiare un infortunio di uno o due mesi. Può essere pericoloso scendere in campo tra tre giorni“.