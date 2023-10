Napoli, Natan svela un retroscena sulla firma: "Ero senza parole"

Arrivato a Napoli con la pesante eredità di Kim, Natan pian piano si sta ritagliando il suo spazio nella difesa del Napoli. Il brasiliano sta diventando sempre più importante per Garcia e ha deciso con un'intervista di aprirsi con i tifosi napoletani.

Napoli, le parole di Natan

Queste le sue parole ai microfoni del club: "Ero in ritiro con il mio vecchio club quando mi ha chiamato il mio agente: ’Natan, abbiamo firmato con il Napoli’. Ero senza parole. Il Napoli è un grande club europeo e adesso sto realizzando un sogno. Sono qui in una grande squadra con la voglia di vincere tanti titoli, giocare tante partite e ripagare i tifosi per il loro affetto. Mi piace Napoli, perché mi ricorda molto Rio de Janeiro, con il caldo, il mare e tante persone felici".

Natane e l'esordio in Champions

Il brasiliano ha parlato anche dell'emozione dell'esordio in Champions League: "Non riesco a spiegarvelo. È stata una sensazione incredibile. L’avevo solo vista nei videogiochi e ora ho l’opportunità di giocarla e di sentire l'inno prima della partita".