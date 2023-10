Osimhen, il ct della Nigeria riapre il caso Tik Tok: “Ecco cosa pensa Victor”

NAPOLI - Se non ci fosse Didier Drogba , bisognerebbe inventarselo: perché in uno di quei giorni cupi, in cui la vita ti va completamente sottosopra, una carezza aiuta a distrarsi un po’. Mentre intorno sta succedendo il finimondo - e non è un modo di dire - Victor Osimhen sente che c’è un filo d’aria intorno a sé , l’ha spruzzata DD, un prodigio della natura, che in Francia ha dichiarato di preferire il nigeriano ad Haaland e a Mbappé . «Uahhh» direbbero i bambini che fanno «ohhh», c’è dunque un attimo di pace, di normalità in quest’esistenza torbida in cui sta entrando di tutto, di nuovo TikTok, quel virus che da Bologna in poi s’è intrufolato nella testa e nel corpo di VO9 e ne ha modificato l’umore , la postura, gli atteggiamenti , l’ha spinto a negarsi per tre volte dinnanzi ad un dischetto e ad un calcio di rigore, prima di ritrovar se stesso - per un attimo - contro il Real Madrid, ed offrirsi undici metri di spensieratezza.

Osimhen, caso TikTok: le parole del ct della Nigeria

È tutto ormai nella mente di chiunque, è stato un caso che ha alimentato polemiche roventi, che ha richiesto l’intervento del manager del calciatore con tanto di comunicato-post e poi di minacce di querela: voleva essere un modo per alleggerire gli effetti dell’errore di Bologna ed è partita una slavina social sfuggita di mano al Napoli. E sono stati necessari un po’ di giorni per ammorbidire il clima, aspettando che passassero nottate nelle quali Osimhen se ne è stato a chiedersi quei perché che ha poi rivolto a se stesso José Peseiro, il ct della Nigeria che ha cliccato sulla vicenda. «Un video del proprio club è la cosa peggiore. Non deve succedere. Victor era triste perché non era facile per nessuno. Se lo avesse fatto qualcuno dall’esterno, sarebbe stato diverso. Non può accadere. Non si è dato una spiegazione di quel video. Non lo ha capito. È stata una brutta cosa». E non l’ha nascosto, anzi; non s’è lasciato condizionare dal caso, anzi; ha spazzato via le allusioni su una Napoli razzista, ricordando che nessuno avrebbe separato lui dalla propria gente che dal 2020 lo ha accolto; ha isolato i fatti dalle più raccapriccianti opinioni. E Peseiro, che al centravanti preferito da Didier Drogba deve voler bene come ad un figlio, non s’è rifugiato nella retorica e nella dietrologia più spicciola e deprecabile: ha aperto il libro dei propri pensieri ed è andato al di là, demolendo la demagogia e tentando di allungare un ponte. «Io sono stato a Napoli ed ho visto altro, le manifestazioni pubbliche di adorazione per Osimhen in una città ch’è stata a lungo un santuario del culto di Maradona. E adesso ci sono i murales di Victor al fianco di Diego. Nello stesso posto». È un bel tipo, José Paseiro, ragionevole ed onesto, capace subito, ad infortunio caldo, di ricordare «che bisogna rispettare i club che pagano gli stipendi ai calciatori» e poi di evitare «rischi, per non peggiorare la situazione». Per Osi, un altro Drogba. Perché due sono sempre meglio di uno.