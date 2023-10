Incubo Osimhen, il Napoli trema: oggi gli esami

Per non spargere allarmismo, per non deliziarsi in inutile ottimismo, conviene starsene un po’ con le mani giunte e pregare: ha visto mai che stavolta non è come nelle altre, tutte quelle che sono servite per riempire cartelle cliniche provenienti da lontano! Quando Victor Osimhen arriverà a Castel Volturno, invece che guardargli il ginocchio destro o di dare uno sguardo ai tendini, lo fisserano negli occhi, perché lì c’è scritto tutto , anche se in fin dei conti in Portogallo, durante Arabia Saudita-Nigeria , la resa sia stata ispirata da qualche cigolio, in arte un amabile ed insopportabile affaticamento, dal quale è ovviamente sempre il caso di diffidare. Tanto che ieri lo staff medico nigeriano lo ha tenuto fermo a scopo precauzionale . Ma invece che sbilanciarsi in azzardi dialettici, conviene lasciar scorrere le lancette dell’orologio e darsi appuntamento con Osi, che starà qua.

Napoli, attesa per gli esami di Osimhen

Ma queste sono le percezioni d’una distanza ancora siderale, che va ridotta, anzi azzerata e poi scientificamente sostenuta con esami: e nel momento in cui sarà possibile sbilanciarsi, il Napoli procederà. Per ora, ci sono i timori legittimi e le speranze egualmente accettabili. Poi, vengono i precedenti, e quelli un po’ fanno barcollare.

Osimhen, che sfortuna

Perché l’Osimhen napoletano alla nazionale ha lasciato una fortuna in tempo e (chissà?) in prestazioni: l’ha voluto il destino, non certo il bomber, ma ne sono capitate talmente tante, che l’ansia cresce. I numeri, che spiegano pure sufficientemente il passato, mettono assieme un quadro clinico del triennio che farebbe impallidire il più distaccato dei medici sociali e alle sedici partite saltate nella sua prima annata, con le tre a cui ha dovuto rinunciare l’anno scorso, VO9 ha sommato mezzo campionato da accidentato. Ma è il dettaglio statistico che turba il Napoli, perché l’Osimhen che si è fermato a fine marzo, ha scosso una squadra lanciatissima, l’ha privata proprio alla vigilia dei quarti di finale di Champions League con il Milan del suo attaccante migliore e poi s’è dovuto piegare - anche lui, certo - ai rimpianti. È il calcio.

Da brividi

Le ipotesi - le più varie, anche le più fantasiose - il Napoli le lascia fuori dalla clinica Pineta Grande, dove Osimhen andrà a sottoporsi ai controlli; però i precedenti, ahia, quelli stanno lì, e creano agitazione. Sua Maestà, il bomber, nel suo quadriennio, si è dovuto adagiare in infermeria per i motivi più disparati in quarantuno circostanze, in pratica un anno pieno, una stagione intera, in sostanza un terzo del proprio vissuto, che rappresenta un costo dell’anima. E uno che non si è negato assolutamente nulla come Osimhen, ne ha attraversato di fasi dolorose dal 2020: l’incidente alla spalla destra con la Nigeria, poi il Covid nel periodo natalizio, la commozione cerebrale a Bergamo nella sfida con l’Atalanta; l’impatto con Skriniar a San Siro e quell’intervento interminabile allo zigomo, alla faccia, ovunque; il problema al bicipite femorale con il Liverpool, sul più bello; gli acciacchi quasi normali che però hanno tolto il sorriso a lui ma anche al Napoli, che ha dovuto arrangiarsi o comunque invocare l’aiutino degli dei. Ai quali un pensierino lieve avranno spedito anche in questi giorni, da Castel Volturno, dove sono arrivate le telefonate, le versioni, l’indiscutibile rigore della nazionale nigeriana e del ct («bisogna aver rispetto per i calciatori e per le società che riconoscono loro gli stipendi») e poi - però questa è un’altra storia - pure gli echi e gli effetti d’una vicenda privata che sta lì. È ormai un sistematico tormento la vita esagerata di Victor Osimhen, almeno fino alla prossima risonanza (magnetica).