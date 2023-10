Ancelotti sostiene Garcia: la sua previsione sul Napoli è chiara

Rudi Garcia merita fiducia e ha ancora bisogno di tempo. Questo in sintesi il pensiero espresso da Carlo Ancelotti sull'attuale allenatore del Napoli. Il tecnico del Real Madrid è intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 e ha difeso il collega francese: "Garcia ha le difficoltà che hanno tutti gli allenatori, se non vinci ti mandano via. Il Napoli ha preso un allenatore che ha le proprie idee e ha bisogno di un po’ di tempo per farle sviluppare alla squadra sul campo".