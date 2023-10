Come sta Osimhen? De Laurentiis risponde con un gesto significativo

Nessuna risposta a parole , bocca cucita, a distanza dai giornalisti presenti. Aurelio De Laurentiis è a Milano per l'Assemblea di Lega e questa mattina è stato interrogato dai cronisti presenti sulle condizioni di Victor Osimhen . Il presidente del Napoli non ha risposto ma si è limitato ad un gesto che non è passato inosservato.

Qual è stata la reazione di De Laurentiis?

De Laurentis ha alzato leggermente le braccia, come a dire "non saprei", e poi è andato via. L'attaccante nigeriano sarà sottoposto a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio rimediato in nazionale venerdì sera. Durante l'amichevole con l'Arabia Saudita la partita del bomber nigeriano è durato appena un'ora.