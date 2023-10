Dall'Atalanta al Monza: le otto partite che Osimhen vuole giocare prima della Coppa d'Africa

Victor Osimhen sarà fermo quaranta giorni dopo la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra . Potrebbe tornare dopo la sosta, il 25 novembre, in occasione della gara contro l'Atalanta . A poco più di un mese dalla fine dell'anno e, dunque, alla vigilia della Coppa d'Africa che il bomber vorrà vivere da protagonista con la sua Nigeria.

Le partite che Osimhen vuole giocare prima di Natale

Oltre un mese di stop, dunque, e poi la Coppa d'Africa. Ma nel mezzo ci sono otto partite importanti per il Napoli che Osimhen vorrà giocare: Atalanta e Real Madrid a fine novembre; Inter, Juventus, Braga, Cagliari, Roma e Monza a dicembre. Tra Champions e Serie A per conquistare gli ottavi di finale e per avvicinarsi alla vetta. Tornando a contare sui gol di Osi.