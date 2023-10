Osimhen e la maledizione Milan: la statistica è da non credere

Victor Osimhen e il Milan, un rapporto complesso. Lo dicono le statistiche. A causa dell'ultimo infortunio, che lo costringerà a stare fermo per circa quaranta giorni, l'attaccante del Napoli salterà la sesta sfida contro i rossoneri su nove incontri (si giocherà il 29 ottobre) da quando veste l'azzurro. Pochissime apparizioni contro il Milan per Osimhen che, nel corso di questi anni, è rimasto fermo per motivi differenti.

Tutte le statistiche di Osimhen contro il Milan

Osimhen ha saltato quattro delle otto sfide del Napoli contro il Milan dal 2020, da quando è arrivato in Italia. La prima volta per un infortunio alla spalla, poi per la frattura dello zigomo, quindi lo scorso anno prima per l'infortunio al bicipite femorale e, infine, nel momento clou della stagione, per l'infortunio agli adduttori che lo ha costretto a saltare l'andata dei quarti di Champions. Ora si tratta di lesione medio grado a bicipite femorale della coscia. Non cambia la sostanza: Osimhen out contro il Milan.