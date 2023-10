"Mi chiamavano ogni settimana, ci sono voluti quasi tre mesi per accettare", il giocatore del Napoli rivela tutto

Napoli, le parole di Ostigard

Queste le sue parole ai microfoni di Transfermarkt: "Il Napoli mi ha voluto fortemente. I dirigenti mi chiamavano ogni settimana. Ci sono volute undici, dodici settimane per chiudere il trasferimento. Dire no sarebbe stato molto difficile e non mi sono mai pentito di aver scelto questo club così speciale".

"Kim poteva decidere tra United e Bayern"

Il norvegese è poi intervenuto sulla partenza del suo ex compagno di reparto Kim: "Nessuno qui è felice della sua partenza. È una grande persona e ne sentiamo la mancanza. Ha avuto una grande opportunità: a quanto pare poteva decidere fra Manchester United e Bayern Monaco e alla fine ha optato per i bavaresi. È stata una buona scelta. È innegabile che la sua partenza abbia avuto dei risvolti positivi per me. Le mie possibilità di giocare sono aumentate immediatamente e ora tocca a me fare del mio meglio. La stagione precedente è stata difficile per me. È più facile mostrare le proprie qualità quando si hanno diverse partite di fila piuttosto che una sola ogni tanto".

Ostigard: "Scudetto? Si era incastrato tutto alla perfezione"

E sullo Scudetto: "Ripetersi non sarà facile. Ci sono molte squadre attrezzate. L'anno scorso tutti si è incastrato alla perfezione. Abbiamo giocato il nostro miglior calcio, è stato incredibile. Sebbene quando si è iniziato a vedere il traguardo si è percepita una leggera ansia. Al momento non siamo ancora al livello di un anno fa ma dobbiamo restare nella scia delle prime".