Napoli, sorpresa De Laurentiis a Castel Volturno: il colloquio con i dirigenti

Victor Osimhen sarà fuori per un mese, e in questo momento è la notizia peggiore che poteva desiderare il Napoli. Alle porte, non appena sarà terminata la pausa per le nazionali, inizierà un tour de force che la squadra di Garcia dovrà affrontare senza l'attaccante. Per dare sostegno alla squadra, è intervenuto in prima persona Aurelio De Laurentiis.