"Conte tra Juve e Napoli sceglierebbe il club di De Laurentiis"

"Conte? Tutti verrebbero volentieri al Napoli". A dirlo è Evelina Christillin , membro dell’esecutivo UEFA, nota tifosa della Juventus, intervenuta a Kiss Kiss Napoli: "Se Conte dovesse scegliere t ra Napoli e Juve? Dico Napoli , lì Conte si metterebbe alla prova in un ambiente mai esplorato per lui. Poi la convivenza con De Laurentiis sarebbe emozionante per noi che guardiamo". Proprio Conte ha parlato a Belve del suo rapporto con De Laurentiis .

Le parole sul Napoli e sull'Italia

A proposito di Napoli, la Christillin ha aggiunto: "Spalletti? Ciò che ha fatto a Napoli è un miracolo insieme a De Laurentiis. Mi dispiace per l’infortunio di Osimhen". Infine un pensiero sintetico su Euro 2032 che si svolgeranno in Italia e in Turchia: "Bravissimo il nostro Aereoplanino (Montellandr) per la qualificazione già ottenuta".