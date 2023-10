De Laurentiis assiste al lavoro del Napoli: le ultime su Osimhen

Giornata di lavoro per il Napoli che si proietta al match di sabato con il Verona , in programma allo Stadio Bentegodi con inizio fissato alle ore 15.

Ad assistere alla seduta c'è stato il presidente De Laurentiis, da questa mattina presente a Castel Volturno. Il massimo dirigente partenopeo ha potuto constatare il rientro graduale dei nazionali. Lobotka e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro in gruppo per Kvaratskhelia, Ostigard, Cajuste. Terapie per Anguissa, Juan Jesus e Osimhen, con quest'ultimo che è reduce dall'infortunio rimediato in nazionale che lo terrà fuori per un mese.