Il Napoli sta facendo di tutto per supportare Garcia: la decisione di De Laurentiis

Per il Napoli due gare decisive in quattro giorni. Sei punti in palio per ritrovare un po' di serenità. Sabato il Verona in campionato e martedì l'Union Berlino per la terza giornata della fase a giorni di Champions League: due trasferte alla ripresa per il Napoli. Due partite fondamentali. La società sta facendo di tutto per supportare Garcia dopo le difficoltà iniziali.