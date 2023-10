De Laurentiis e quella frase su Kvara che colpisce Giuntoli: "Vi dico chi l'ha scoperto"

Una frecciata, anzi due. Il presidente De Laurentiis è carico a pallettoni dopo i giorni di fuoco legati al futuro di Garcia e alle voci di un possibile cambio in panchina. Ora si torna a giocare, per fortuna, ma il numero uno del Napoli ha voluto comunque togliersi dei sassolini dalle scarpe e fare chiarezza su alcuni aspetti legati al passato, più nello specifico all’ex dirigente azzurro Cristiano Giuntoli , passato dal Napoli alla Juve in estate.

Giuntoli, la frase di De Laurentiis sulla branda e quella indiscrezione su Kvara

“Giuntoli era sei mesi che si era buttato in branda e mi ripeteva: “Mi mandi alla Juve?”. La nostra nemica calcistica numero uno. Cristiano fu intuizione mia e di Chiavelli, ha fatto cose buone e altre meno, ma non faccio il ragioniere”, ha detto De Laurentiis al Corriere dello Sport. La seconda frecciata è ancora più dura perché va a toccare un giocatore molto caro allo stesso Giuntoli: “Kvara è stato segnalato a mio figlio Edo, che ne ha parlato con il nostro ex diesse. Io con Meluso e Micheli mi trovo bene”. Quindi la scoperta dell’asso georgiano non sarebbe stata merito di Giuntoli.