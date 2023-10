Verona-Napoli un anno dopo: chi saranno i cinque grandi assenti

Ferragosto di indizi. Lo scorso anno, il 15 agosto, il Napoli di Spalletti esordì in campionato sul campo del Verona. Vinse 5-2 . Fu la gara inaugurale della Serie A che avrebbe condotto gli azzurri alla vittoria dello scudetto 33 anni dopo l'ultima volta. Domani il Napoli tornerà al Bentegodi ma, tra infortuni e addii, la squadra sarà in parte modificata. Ci saranno in totale cinque assenze.

Verona-Napoli, le differenze un anno dopo

Intanto in panchina non c'è più Spalletti ma Garcia che De Laurentiis ha appena blindato. Mancheranno Kim, passato al Bayern Monaco, e Lozano, che il Napoli ha ceduto al Psv. Anguissa e Osimhen sono ancora in azzurro ma entrambi saranno assenti per infortunio. Dunque, in campo quattro volti nuovi. Dal Verona al Verona.