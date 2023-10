Diretta Garcia: la conferenza stampa prima di Verona-Napoli. Segui LIVE

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato dalla sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida di sabato al Bentegodi contro il Verona. Sono trascorse due settimane dal ko con la Fiorentina, sono stati giorni intensi. Ora il campionato riparte e per Garcia tre gare in una settimana (Verona, Union, Milan) per lasciarsi alle spalle un momento difficile.

Termina qui la conferenza stampa di Rudi Garcia.

Garcia sulle reazioni ai cambi

"Clima più sereno dopo le reazioni dei giocatori ai cambi? Non è una domanda sul Verona. Dico solo che il tema è stato trattato sia da me che dal presidente".

Garcia e la difesa

"Rrahmani titolare con Natan? Possibile. Rrahmani ha recuperato, con cautela ha lavorato la scorsa settimana ma poi ha lavorato normalmente. Ormai è tornato, gli manca solo il minutaggio. Può giocare sia con Natan che con Ostigard. E aspetto Juan Jesus che non ha niente di grave".

Garcia non parla della vicenda calcioscommesse

"Scommesse? Forse un'altra volta, ne avete parlato tanto voi, io preferisco non rispondere, parlo solo del Verona. Non è che non abbia un'opinione ma non voglio parlarne adesso".

Cosa si aspetta Garcia dalla squadra

"Voglio vedere stato d'animo e voglia di vincere più che cose tattiche. Voglio l'atteggiamento giusto da parte di tutti. Sono sicuro saranno motivati ma dobbiamo dimostrarlo tutti insieme. Vogliamo vincere a tutti i costi perché sappiamo che è una partita importante. Come stanno i nazionali? Oltre Osimhen infortunato gli altri erano stanchi ma stanno bene, vale anche per Olivera che sarà stanchissimo ma sta bene. L'importante è che recuperino".

Garcia e le insidie di Verona

"A Verona è tosta, è difficile vincere, ma vogliamo riprendere la marcia interrotta con la Fiorentina. Dovremo essere bravi con o senza palla, il Verona segna e subisce poco ma è complicata da affrontare e avrà il pubblico dalla sua. Ma siamo pronti. Stiamo lavorando mostrando gli avversari su video, per vedere i punti forti, e capire dove spingere per vincere la partita. Oggi torna Olivera, l'ultimo arrivato, ma già ieri abbiamo lavorato bene sul futuro con gli altri nazionali".

Garcia e i sostituti di Osimhen e Anguissa

"Ho fiducia su chi può giocare. Questa rosa ha tre punte centrali. Avete fatto dibattito su Raspadori che considerate punta, quindi ho tre attaccanti. Per fortuna lui e Simeone sono differenti e posso usarli in momenti diversi della partita. Sono tranquillissimo con loro. Cajuste può giocare mezzala ma anche regista e sostituirà Anguissa con carattere e qualità".

Inizia la conferenza di Garcia: "Sono deluso"

"Io sono sereno e sono tranquillo. Dico questo perché se rispondo alle vostre domande con carattere, non dite che sono nervoso. Dire che non ho apprezzato il post Fiorentina è dire poco, è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti, così l'ho vissuta. Ma ringrazio i giornalisti e i tifosi che mi hanno sostenuto e incoraggiato. Ho trovato esagerate le critiche e sproporzionate a ciò che è accaduto in campo. Non abbiamo fatto tutto male. La cosa che conta è il mio lavoro con squadra e staff e il mio rapporto coi dirigenti che mi hanno subito sostenuto e l'ha fatto anche De Laurentiis. Ovviamente mi prendo le mie responsabilità, non mi nascondo, ma sono deluso. Pensavo ci fosse con voi un rapporto di collaborazione, ma ora mi sto chiedendo: forse mi sbaglio nel mio atteggiamento? Rifletterò su questa cosa. Ora è importante vincere a Verona".

Cinque differenza con l'ultimo Verona-Napoli

Ferragosto di indizi. Lo scorso anno, il 15 agosto, il Napoli di Spalletti esordì in campionato sul campo del Verona. Vinse 5-2. Fu la gara inaugurale della Serie A che avrebbe condotto gli azzurri alla vittoria dello scudetto 33 anni dopo l'ultima volta. Domani il Napoli tornerà al Bentegodi ma, tra infortuni e addii, la squadra sarà in parte modificata. Ci saranno in totale cinque assenze.

La probabile formazione contro il Verona

Queste le possibili scelte di Garcia per la gara del Bentegodi tra assenze e ritorni.