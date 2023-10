Torna Mario Rui, ma il Napoli resta un rebus

Se ha un senso - e ce l’ha - quell’atmosfera anche un po’ frizzantina, con gli sguardi di De Laurentiis che diventano peso sulla nuca, ci sarà un momento, ed è oggi, in cui si intuirà seriamente quali sensazioni abbiano travolto Garcia: perché Verona-Napoli sta per cominciare, sa soprattutto di lui, contiene il suo destino in sei mosse (il Bentegodi e le altre cinque tappe che verranno), isolate da una serenità che bisogna cogliere, vivere e condividere. Però il campo vale altro, lo hanno spiegato oltre un secolo fa quando nacque il calcio, e De Coubertin può niente: l’importante non è partecipare ma vincere, in campionato e in Champions, rivedere lo scudetto, il quarto posto, le luci della ribalta e quella dimensione stellare che il Napoli non vuole negarsi. Altrimenti, spiegano le tendenze e le abitudini, punto a capo. Rudi Garcia va per i 60, ha smesso di credere alla Befana da mezzo secolo almeno, è consapevole che serve altro e qualcosa sta cercando di inventarsi, in viaggio verso Verona: in difesa, c’è da ritoccare; a centrocampo, c’è da intervenire; in attacco, bisogna pregare.

Napoli, i cambi di formazione Torna Rrahmani dopo un bel po’ a guardare gli altri giocare ed è una cosa buona giusta per chi è stato capace di diventare il leader del settore centrale; però resta ancora fuori Juan Jesus, che va una settimana a Villa Stuart per rimettersi a posto. La coppia che sembra possa indirizzare difensivamente la partita è quasi scontata, perché è da un bel po’ che Garcia l’avrebbe voluta tutta per sé: Rrahmani-Natan l’aveva attrezzata per Bologna, ma dovette rassegnarsi per l’assenza dell’ex veronese. Stavolta, si può e forse si deve, in un settore nel quale le riflessioni non mancano: Olivera arriva oggi dalla Nazionale, va analizzata la condizione e comunque si porterà appresso non solo un acciacco ma pure un viaggio. Che giochi Mario Rui sembra lo suggerisca il jet lag e pure la naturalezza al palleggio di un caposaldo dello scudetto.

Le scelte di Rudi Garcia Non c’è Anguissa, si sa; non c’è Osimhen, si sa: non si sa, soltanto s’intuisce, chi finirà per prendere il posto dell’uno e dell’altro. E da cosa dipenda. La struttura tattica di Cajuste lascia sospettare che tocchi allo svedese ma Elmas, il dodicesimo dell’anno scorso, uomo di lotta e di governo, può essere sacrificato ancora una volta? E davanti, che tipo di centravanti vorrà Rudi Garcia? Se cerca un uomo che esca dalle linee, che ondeggi nella terra di nessuno, ci sarà Raspadori fuori da ogni esperimento: avendo giocato esterno di destra e di sinistra e sottopunta e mezzala, potrà godere di una giornata da centravanti. Altrimenti, ma è scontato, la maglia numero 18, quella di Giovanni Simeone, riempirà con le emozioni il Bentegodi: quello è stato il suo stadio, lì ha conquistato Napoli, lì può confermare che nessuno s’era sbagliato. Garcia non aspetta che questo (per starsene un po’ in pace con se stesso).

