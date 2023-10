De Laurentiis, intervento a sorpresa durante la conferenza di Garcia: "Non vi fa onore..."

Al termine della conferenza stampa di Rudi Garcia ha preso la parola il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha voluto accentuare un pensiero che era stato appena espresso dall'allenatore: "Lui non ne fa un discorso di buoni ed i cattivi come a scuola perché qui non ci sono né buoni né cattivi . Quello che non fa onore a qualcuno di voi è quando si leggono cose inventate totalmente ".

Cosa ha detto De Laurentiis in conferenza stampa?

De Laurentiis ha aggiunto: "A volte chiamo per capire perché si scrivono inesattezze e mi sento rispondere: "Devo riempire le pagine, non riesco a parlare con voi...". Spero sempre in un cambiamento, il giornalismo secondo me non si fa in questo modo perché diventa una professione fatta in maniera squallida". Parole arrivate pochi minuti dopo una nota ufficiale con cui veniva fatta chiarezza sulle parole di De Laurentiis in riferimento al futuro di Osimhen.