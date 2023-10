"Contatti con De Laurentiis?", la risposta di Thiago Motta stupisce tutti

Durante il suo intervento della scorsa settimana a Roma , il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva svelato i nomi di alcuni allenatori chiamati di Garcia. Tra questi figurava anche quello di Thiago Motta. De Laurentiis disse: "L'ho interrogato, ma non ha ritenuto il rischio di dover prendere il posto di un allenatore che ha aveva fatto quello che ha fatto".

La risposta di Thiago Motta in conferenza stampa

Alla vigilia della gara di campionato contro il Frosinone, l'allenatore del Bologna ha ricevuto una domanda su queste affermazioni ma ha preferito non rispondere. Thiago Motta si è limitato a dire: "De Laurentiis non è il mio presidente, zero commenti" limitandosi così a parlare solo di argomenti relativi alla partita di campionato. Nessun accenno ai contatti svelati dal patron del Napoli.