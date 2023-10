Garcia, mini rivoluzione a Verona: quattro novità in formazione

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - La partita più difficile di tre mesi di Rudi Garcia: al di là delle circostanze, c’è in gioco la panchina o una parte di essa, perché poi a decidere è sempre il campo. La fatal Verona, che tre anni fa per poco non costò la panchina di Rino Gattuso e che alla fine pesò in maniera decisiva sulla qualificazione in Champions, diventa il crocevia dopo la sconfitta con la Fiorentina al termine di due settimane tormentate per Garcia che “ha le spalle larghe”.