Il Napoli senza Osimhen: i precedenti sono chiari

Quando manca Victor Osimhen il Napoli sa reagire . Lo dicono i numeri. Quest'anno è sempre stato presente, ma nella scorsa stagione sono state diverse le partite saltate per infortunio. Tra Simeone e Raspadori il Napoli è sempre riuscito a sopperire alla sua assenza a suon di gol e vittorie , come le due in Champions nella fase a gironi contro Glasgow e Ajax con nove gol fatti .

Il bilancio del Napoli quando manca Osimhen

In campionato dal 10 settembre al 9 ottobre Osimhen ha saltato quattro partite: quattro vittorie. Poi si è fermato di nuovo in primavera nei giorni dei quarti Champions: in campionato ko col Milan e vittoria a Lecce. Fatale molto di più la sconfitta nell'andata dei quarti a Milano per 1-0. Rientrò al ritorno e...segnò. In totale dunque dieci gare senza Osimhen (che saltò anche il ritorno vittorio coi Rangers ma per la panchina) e otto vittorie. Due sole sconfitte, coi rossoneri. Bilancio positivo. Oggi la prima senza di lui.