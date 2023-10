Napoli, le tre partite indimenticabili di Simeone al Bentegodi

Giovanni Simeone sarà uno dei più attesi a Verona. Tornerà al Bentegodi da titolare al posto di Osimhen nello stadio della squadra con la quale due anni fa segnò diciassette gol in campionato che gli valsero i consensi collettivi e la corte del Napoli che si tradusse poi in un invito ad unirsi ad Osimhen e compagni. I tifosi ricordano bene le sue prodezze e hanno negli occhi tre gare in cui il Cholito fu assoluto protagonista.