Verona, tensione tra tifosi del Napoli e forze dell'ordine: cosa è accaduto

Momenti di paura a Verona a poche ore dal fischio d'inizio della sfida del Bentegodi tra la squadra di Baroni e quella di Garcia in programma alle 15 per la nona giornata di campionato. Tensione tra i tifosi del Napoli (3.223 i biglietti venduti per il settore ospiti) e le forze dell'ordine questa mattina in alcune zone tra la stazione ferroviaria e lo stadio.

Cosa è successo prima di Verona-Napoli?

Alcuni sostenitori azzurri avrebbero creato disagi tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera (auto fermate in transito già dalle 9) con alcuni fumogeni lanciati e bombe carta in zona stadio. Alcuni sono stati portati in Questura per l'identificazione. Non solo: verso le 10 una cinquantina di tifosi del Napoli sono venuti a contatto con sostenitori del Verona nei pressi del parcheggio davanti alla Curva Nord. Proprio a ridosso dello stadio la Polizia è già schierata. Entro le 12 si è concluso lo sgombero anticipato dei banchi del consueto mercato del sabato.

Il Questore ha emesso 36 Daspo: le ultime

Il Questore di Verona, Roberto Massucci, ha emesso 36 Daspo e contestuale allontanamento dalla provincia nei confronti di altrettanti tifosi del Napoli, identificati dopo la rissa di questa mattina. Come ha riferito la Questura, gli ultras incappucciati hanno cercato il contatto con la tifoseria locale. Altri 300 tifosi napoletani sono stati bloccati e sottoposti ad identificazione nella zona del Quadrante Europa.