Paura a Verona, aggredito in tribuna un membro dello staff di Garcia

VERONA (dall’inviato) - Prima della partita, ma anche durante e dopo: perché Verona-Napoli non fosse esclusivamente una partita di calcio; perché si sentissero le sirene della polizia, in assetto anti-sommossa; perché ci fossero i lacrimogeni e dunque i suoi effetti. Perché va spesso - verrebbe da sottolineare sempre - così, in un clima avvelenato, carico d’odio (e non è un modo di dire), con cori sgradevoli e una caccia al nemico in scene sgradevoli. E se in Questura, a Verona, quando le ombre di una giornata terribile sono calate, hanno contato 600 tifosi identificati, è chiaro che di un sabato del genere se ne sarebbe fatto volentieri a meno. È cominciato presto, si direbbe subito, al mattino, il weekend tormentato: stazione presidiata dalla forze dell’ordine, piccoli assembramenti, echi di scontri che poi al Bentegodi si sono avvertiti ancora a distanza ravvicinata (sugli spalti) e intorno al Bentegodi, dopo ch’era finita la sfida, con il lancio di bombe carta, un tentativo (fallito) di scazzottata tra napoletani e veronesi, e con 36 Daspo, il divieto d’accedere alle manifestazioni sportive.