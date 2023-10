Politano, la dedica che commuove e i numeri come Osimhen

È sicuramente un ottimo momento per Matteo Politano. L'attaccante del Napoli ha messo a segno il gol del vantaggio azzurro contro il Verona, per poi realizzare due assist per Kvaratskhelia. Politano ha dedicato la prestazione alla fidanzata, con un pensiero rivolto al suocero recentemente scomparso con le braccia al cielo dopo la marcatura.