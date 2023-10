Napoli, le ultime sulle condizioni di Osimhen, Olvera, Elmas e Anguissa

Sotto con la sfida all'Union Berlino di Leonardo Bonucci. Come comunicato dal club azzurro, dopo il successo per 3-1 a Verona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno.

Garcia ha dato il via all'inizio della preparazione in vista del match di Champions League contro i tedeschi allenati da Fischer. Il match è in programma martedì 24 ottobre all'Olympiastadion alle 21 ed è valido per la terza giornata del gruppo C.

Verso Union Berlino-Napoli, il report dell'allenamento La squadra è stata divisa in due gruppi. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri al "Bentegodi" mentre tutti gli altri componenti della rosa, sul campo 2, hanno svolto attivazione, lavoro tecnico e partitina a campo ridotto. Olivera ed Elmas hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Osimhen. Anguissa ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo.

