L'altro grande protagonista di Verona è uscito dagli equivoci

Il riscatto di Meret contro il Verona



L’ormai ex bambino è uscito dagli equivoci a modo suo, ha sistemato una di quelle parate che sono pure delle meravigliose fotografie, ha rimosso le tracce di sofferenza ed ha lasciato che Verona-Napoli restasse una specie di gita: 1-3, come se niente fosse accaduto in quella mezz’ora finale.