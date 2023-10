Union-Napoli, Garcia prepara il mini turnover: tutte le novità

Contro l'Union Berlino l'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, pensa a qualche cambio di formazione, una sorta di mini turnover anche in vista della sfida di domenica prossima al Maradona contro il Milan. Potrebbero essere principalmente due le novità di formazione: Olivera a sinistra al posto di Mario Rui e Simeone in attacco per Raspadori. Di sicuro mancheranno ancora Juan Jesus, Anguissa e Osimhen mentre resta in dubbio Elmas.