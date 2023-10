Napoli, tutti pazzi per la nuova esultanza di Kvaratskhelia

Un arco immaginario e infinite frecce da scoccare in cielo o in favore di telecamera e dunque dedicate ai tifosi del Napoli. Tutti pazzi per la nuova esultanza di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano l'ha utilizzata in nazionale e poi è arrivato il debutto anche in campionato in occasione della doppietta realizzata contro il Verona. La Serie A ha pensato ad un soprannome: Kvara Hood.