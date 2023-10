"Mi aspettavo di più da Bonucci?", Fischer dice tutto prima di Union-Napoli

Urs Fischer , allenatore dell'Union Berlino, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Napoli : "Abbiamo davanti un avversario difficile, i campioni d'Italia, serve fiducia ma gli ultimi risultati non sono stati positivi e ci manca autostima ma dobbiamo restare ottimisti e dobbiamo sapere che il calcio è anche divertimento". Sui singoli: " Mancheranno Juranovic e Roussillon, Gosens ha fatto messaggi, forse può giocare un po '".

Union Berlino, le parole di Fischer in conferenza

Ma l'incontro con la stampa è servito anche per dire tutto, senza filtri: "Mi aspettavo di più da Bonucci? Non sono soddisfatto della situazione e quindi tutti i giocatori ed io siamo responsabili, quindi anche loro, poi sull'inserimento posso dire che sono perfettamente integrati, sono leader" in riferimento all'ex Juventus ma anche a Gosens. Sul Napoli, Fischer ha aggiunto: "L'ho seguito ultimamente, è quinto a cinque punti dalla prima, non penso sia in difficoltà o in crisi. Hanno Osimhen fuori, pure un centrale difensivo mancherà, ma mi aspetto il Napoli di sempre".