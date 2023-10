Napoli, buone notizie per Garcia: in due recuperano per la Champions

Lunedì di vigilia per il Napoli pronto ad affrontare l'Union a Berlino per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Questa mattina rifinitura a Castel Volturno prima della partenza per la Germania. Due buone notizie per Garcia che recupera sia Olivera che Elmas: entrambi hanno lavorato in gruppo e sono stati regolarmente convocati per la trasferta.