Garcia, siparietto in sala stampa: “È il palcoscenico dei Rolling Stones?”

BERLINO (GERMANIA) - Si rialza il sipario sulla Champions League per il Napoli di Rudi Garcia. Reduci dal convincente successo di Verona, i campioni d'Italia sfideranno domani (24 ottobre) all'Olympiastadion di Berlino i padroni di casa dell'Union, squadra in cui milita l'ex Juve Bonucci. Vigilia serena in casa azzurra, con il tecnico francese protagonista indiscusso in conferenza stampa: ecco perché.