Union Berlino-Napoli, rivivi la diretta di Garcia: interviste in tv e conferenza stampa

23:59

Garcia: "Ecco perché ho cambiato Cajuste"

L'allenatore spiega: "La sostituzione di Cajuste? Non è facile togliere un giocatore all'intervallo, con Elmas abbiamo trovato un giocatore in fiducia, strano perché Cajuste è stato il migliore a Verona e meno brillante stasera, analizzeremo. E' solo la storia di una partita, chi è entrato ci ha dato una grande mano come pure Ositgard in posizione di centriocampista, senza Anguissa ci manca un giocatore di fisicità a centrocampo per le sostituzioni. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, ho visto Natan fare un tackle con una rabbia pazzesca ed è questo l'atteggiamento e l'energia che voglio dalla mia squadra".

23:40

Garcia: "Il movimento di Raspadori mi è piaciuto tanto"

Il tecnico a Sky: "Non abbiamo sofferto quasi niente, sapevamo che questa partita non era vinta prima di giorcarla. Il primo tempo andava fatto meglio, abbiamo perso molti palloni. Nel secondo abbiamo fatto meglio, con un bel gol su un bell'assist di Kvara e un movimento di Raspa che mi è piaciuto tanto sul primo palo. Abbiamo messo voglia e rabbia, vincendo molti duelli".

23:15

Parla Garcia, le dichiarazioni dopo Union Berlino-Napoli

Grande attesa per le parole del tecnico francese al termine della gara.

22:54

Union Berlino-Napoli finisce 0-1

A Berlino è appena terminata la sfida tra i tedeschi e la squadra di Garcia. Il Napoli batte l'Union grazie ad un gol di Raspadori.