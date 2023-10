Napoli, cosa farà oggi Osimhen dopo il viaggio in Germania

Victor Osimhen ha approfittato del giorno libero per raggiungere la Germania . Ha viaggiato tra i tifosi che l'hanno riconosciuto e gli hanno chiesto selfie, lui si è concesso sorridente . Molti erano convinti che la coincidenza della destinazione conducesse Osimhen a Berlino per seguire la squadra nella trasferta di Champions, in realtà il nigeriano non ha raggiunto la capitale tedesca, era in viaggio per altri motivi .

Napoli, il programma di oggi di Osimhen

Oggi Osimhen sarà ancora in viaggio, un altro volo, stavolta per fare ritorno a Napoli per allenarsi in giornata a Castel Volturno, per provare a rientrare entro le sei settimane che sono state previste dal protocollo per il suo infortunio in Nazionale. Il rientro è previsto dopo la prossima sosta.