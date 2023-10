Razzismo a Verona grave come una perdita di tempo: la scelta del giudice sportivo fa discutere

Verona-Napoli, le decisioni del Giudice Sportivo

Il Verona ha ricevuto una multa di 15mila euro per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere infine, nel corso del primo tempo, lanciato dei bicchieri di plastica pieni di birra che attingevano alcuni collaborato della squadra avversaria posizionati in tribuna stampa" come si legge nel comunicato ufficiale.

Perché è stato multato anche il Napoli?

Per il Napoli, invece, ammenda da 10mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni".