Napoli, Osimhen è volato in Nigeria: il motivo

Martedì, nel giorno di Union-Napoli , Victor Osimhen partiva da Capodichino per la Germania . Molti tifosi incrociandolo all'aeroporto gli hanno chiesto autografi e hanno pensato che l'attaccante, infortunato, stesse raggiungendo Berlino per seguire la partita di Champions League dallo stadio stando così vicino alla squadra nonostante la forzata assenza.

Dov'è andato Osimhen? Il retroscena

In realtà Osimhen era in Germania solo di passaggio. Una semplice coincidenza. Il centravanti si è fermato a Francoforte ma ha poi proseguito il suo viaggio: direzione Nigeria. L'attaccante del Napoli, intervenuto ieri in diretta su Twitch, è dunque tornato a casa per motivi personali dopo averne parlato con De Laurentiis.