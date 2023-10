Gravina risponde a De Laurentiis: "Morte del calcio? Già l'ho sentito..."

Qual è stata la risposta di Gravina a De Laurentiis?

Il numero uno della Figc ha così risposto al presidente del Napoli: "Morte del calcio? Ne sento parlare da tanto tempo. In questo momento di difficoltà economico-finanziaria, portare a casa un risultato che mette in sicurezza il sistema e consente di lavorare sulla progettualità futura, è un atto di grande responsabilità da parte di chi ha portato avanti le trattative. Si poteva fare meglio, come sempre, ma manteniamo i piedi per terra" le sue dichiarazioni sul tema a margine della riunione di Giunta del Coni al Foro Italico.