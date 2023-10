Napoli, Garcia sorride: può recuperare un titolare per il Milan

Buone notizie per il Napoli in vista della gara di domenica al Maradona contro il Milan. Garcia, infatti, potrebbe ritrovare Anguissa, ma solo per la panchina. Il peggio è passato. L'ex Fulham ha saltato verona e Berlino e ormai è quasi pronto. Ci crede, vuole rientrare tra i convocati già domenica: se oggi si allenerà in gruppo (ieri in parte è stato aggregato ai compagni), il suo recupero può considerarsi scontato.