La Gevi Napoli Basket omaggia Maradona: la nuova maglia è albiceleste

Maglia speciale dedicata all'Argentina e a Diego Armando Maradona. L'iniziativa è della Gevi Napoli Basket, società di Serie A che ha scelto una divisa inedita come terza per omaggiare il campione albiceleste. La maglia debutterà in occasione della prossima partita contro Virtus Segafredo Bologna in programma lunedì prossimo, il 30 ottobre, giorno di nascita dello storico campione del Napoli.