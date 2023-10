Di Lorenzo nel nuovo spot di Call of Duty: tifosi impazziti

Capitano in campo e fuori. Al Maradona con la maglia del Napoli , e negli spot nelle vesti del Capitano Price . Giovanni Di Lorenzo è diventato attore per un giorno nel video sponsor di Call of Duty per Modern Warfare 3.

Di Lorenzo nei panni del Capitano Price

L'azienda Activision, creatrice dello storico videogioco, ha voluto sponsorizzarlo con uno spot ironico. C'è una signora, vestita come la madre di Vladimir Makarov, celebre personaggio del gioco, che riempie una sorta di valigia con il cibo. Come se fosse il classico "pacco da giù" ma messo come rifornimento militare. Makarov nel videogioco è il nemico di Price, "interpretato" da Giovanni Di Lorenzo.

"Conta su di me"

L'inquadratura si concentra su di lui che esce da Castel Volturno e vede un messaggio: "È tornato, gli stanno mandando i rifornimenti. Ci serve il tuo aiuto". Poi il capitano risponde a una telefonata e dice "Conta su di me". Lo spot con Di Lorenzo è stato usato non solo per il mercato italiano, ma anche per quello internazionale.