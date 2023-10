Raspadori sfida il Milan: cosa dicono i precedenti

Giacomo Raspadori guiderà l'attacco del Napoli anche contro il Milan. Per Garcia è lui il sostituto naturale dell'infortunato Osimhen. Questa sera è prevista la terza di fila da titolare dopo Verona e Union. Per Raspadori si tratterà della nona sfida contro i rossoneri nel bilancio con le maglie di Sassuolo e Napoli. Se con gli azzurri non è ancora riuscito a segnare al Milan, c'è un precedente col Sassuolo che lascia ben sperare. Una partita che Raspadori porta nel cuore.