Bigon difende Garcia: "Critiche eccessive. Una cessione ha squilibrato la difesa"

"Le critiche a Garcia sono eccessive". A dirlo è Alberto Bigon, ex allenatore di Napoli e Milan, in panchina nell'anno del secondo scudetto con Maradona, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. L'ex tecnico degli azzurri difende Garcia dopo il pareggio contro il Milan: "Sta lavorando per trovare nuovi equilibri e non è così facile. Ripetersi è difficile a tutti i livelli, figuriamoci per il Napoli che quest'estate ha perso Kim, la sua cessione ha squilibrato le dinamiche difensive della squadra. E poi al momento manca pure Osimhen".