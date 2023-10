Garcia e il commento social che ha fatto arrabbiare i tifosi del Napoli

Il Napoli rimonta il Milan e pareggia 2-2 al Maradona . Da una possibile sconfitta a una vittoria sfiorata nel finale con Maignan decisivo su Kvaratskhelia. L'allenatore del Napoli Rudi Garcia vede il bicchiere mezzo pieno e dopo aver parlato in conferenza stampa affida ai social il suo pensiero al novantesimo: " Si poteva pensare che la partita fosse chiusa nel primo tempo e invece carattere, qualità e intensità della squadra, anche in dieci, hanno quasi raccontato il finale che volevamo ".

La reazione della piazza al post di Garcia

Un messaggio, il suo, molto criticato dai tifosi del Napoli, delusi per la prestazione e la mancata vittoria contro un avversario in difficoltà e che era reduce da un momento complesso tra sconfitte e involuzione nel gioco. Il post di Garcia ha ricevuto centinaia di commenti di tifosi azzurri che non sono assolutamente soddisfatti per il suo lavoro e per queste parole. Per la città, il bicchiere è mezzo vuoto.