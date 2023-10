Garcia, visita al murales di Maradona nel giorno del compleanno di Diego

Il 30 ottobre a Napoli non è un giorno qualunque, il compleanno di Maradona si vive sempre in modo speciale. Soprattutto da quando Diego non c'è più. Ieri (domenica) il Napoli ha provato a regalare, in onore del suo amato 10, una notte da sogno, alla fine però con il Milan è finita 2-2 dopo una strepitosa rimonta degli azzurri e una bellissima punizione di Raspadori, che un po' ha ricordato quelle che calciava il Pibe. Soddisfatto a metà Garcia, che il giorno dopo la partita, proprio il 30 ottobre, è passato a rendere omaggio a Maradona.